Dortmund: Lebensgefährliche Aktion am Hauptbahnhof

Vom Lokführer wurde er erst bemerkt, als dieser ein Problem am Zug beseitigen wollte. Der Zug war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zum Betriebsbahnhof Dortmund, da die planmäßige Fahrt bereits beendet war. Erst nach mehrfacher Aufforderung stieg der Mann schließlich in den Zug ein und fuhr bis zum Betriebsbahnhof mit. Dort erwartete den 42-Jährigen die Polizei. Der Mann erzählte, er habe seinen Koffer im Zug vergessen. Die Türen seien jedoch bereits geschlossen gewesen. Deswegen habe er beschlossen, außen am Zug bis zum nächsten Halt mitzufahren. Den 42-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen.