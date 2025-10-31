Castrop-Rauxel: Großeinsatz wegen Explosion

Eine der Explosionen war so heftig, dass das Tor der Halle 15 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Auch die Halle, in der sich der Tankwagen befand, brannte komplett aus. Laut Feuerwehr gibt es zwei Schwerstverletzte. Sie wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen und schweben in Lebensgefahr. Eine dichte Rauchwolke zog über die A42 direkt in der Nähe. Autofahrer wurden vor schlechter Sicht gewarnt. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Feuerwehr wird noch bis in den Nachmittag mit Nachlöscharbeiten zugange sein, heißt es.