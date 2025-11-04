Navigation

Deutsche Bahn - Verspätungen und Ausfälle

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 11:45

Gestern Abend (3.11.) hat es im Ruhrgebiet stundenlang Probleme im Regionalverkehr gegeben. Zunächst war zwischen Essen und Bochum ein Regionalzug liegen geblieben. Die Lok, die zum Abschleppen anrückte, fuhr über einen E-Scooter, der von Unbekannten auf Bahngleise an einem wichtigen Knotenpunkt geworfen worden war, und konnte nicht weiterfahren.

In der Folge waren die meisten Regionalfahrten durchs Ruhrgebiet verspätet oder fielen ganz aus. Erst nach vier Stunden beruhigte sich die Lage. Für Probleme sorgt weiterhin die Bahnstrecke zwischen Hagen und Wuppertal. Seit Sonntag laufen hier Reparaturarbeiten. Viele Züge werden übers Ruhrgebiet umgeleitet und verstopfen die ohnehin schon vollen Strecken. Wann die Reparatur abgeschlossen ist, ist zurzeit noch unklar.

