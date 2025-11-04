Deutsche Bahn - Verspätungen und Ausfälle

In der Folge waren die meisten Regionalfahrten durchs Ruhrgebiet verspätet oder fielen ganz aus. Erst nach vier Stunden beruhigte sich die Lage. Für Probleme sorgt weiterhin die Bahnstrecke zwischen Hagen und Wuppertal. Seit Sonntag laufen hier Reparaturarbeiten. Viele Züge werden übers Ruhrgebiet umgeleitet und verstopfen die ohnehin schon vollen Strecken. Wann die Reparatur abgeschlossen ist, ist zurzeit noch unklar.