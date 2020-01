Infotag für neue Schüler und Eltern

Für die Eltern ist ein Café eingerichtet. Hier informieren andere Eltern, Schulleitung und Lehrer über die Schule und das Angebot. In der neuen Mensa ist eine Infomeile mit Ständen der verschiedenen Fachbereiche, des Ganztags und des Fördervereins aufgebaut. Stündlich bietet die Schule auch Führungen an. Kinder werden dabei von älteren Schülern durch das Gebäude an der Oberhausener Straße geführt. Für Grundschüler hat sich die Willy-Brandt-Gesamtschule zusätzlich Programm ausgedacht. Dazu zählen Spiele im Computerraum, eine Technikwerkstatt und Basteln im Spielekeller. Der Tag der offenen Tür läuft von 11 bis 15.30 Uhr.