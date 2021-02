Impfzentrum geht an den Start

Das Impfzentrum in Mülheim macht heute (9.2.) trotz Schnee und Eis auf. Um 14 Uhr geht es im Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände an der Wissollstraße in Speldorf los, sagt die Stadt. Es sind knapp 140 Impfungen geplant.

© Michael Korte/FUNKE Foto Services