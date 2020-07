Imagefilm zur Route der Industriekultur ausgezeichnet

Damit hat die Route der Industriekultur die Jury genauso überzeugt wie klassische Tourismus-Ziele wie Lanzarote und Österreich. In sozialen Netzwerken ist der Imagefilm schon in den ersten Tagen über 30.000 Mal angeklickt worden. In dem Video "Mach was Neues – du wirst es lieben" geht es um ein junges Pärchen, das unter ständiger Beobachtung der Eltern eine Reise durchs Ruhrgebiet macht. Mit Stationen in Zollverein, auf dem Gasometer, dem Ruhrtalradweg und vielen mehr. Den Link zum Ruhr-Tourismus-Video gibt es hier https://www.youtube.com/watch?v=JvWztTgFuBo