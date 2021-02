Illegale Prostitution in Essener Hotel

Die Essener Polizei hat in einem Hotel in Essen-Rüttenscheid ein illegales Bordell entdeckt. Die Beamten hatten einen Hinweis erhalten, dem sie am Abend nachgegangen waren. In dem geschlossenen Hotel trafen sie dann auf sechs Frauen und drei Männer. Die Räume waren, laut Polizeibericht, augenscheinlich für sexuelle Dienste hergerichtet.