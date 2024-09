IHK möchte mehr über Mülheimer City erfahren

Die Industrie- und Handelskammer möchte so wertvolle Einblicke in das Einkaufsverhalten und die Erwartungen an eine Innenstadt bekommen. Es gehe darum, herausfinden, wer warum die Innenstadt besucht. Die Daten sollen zeigen, was optimiert werden kann und muss und wie die Innenstädte attraktiver werden können. Die IHK bittet darum, die Interviewer des IFH Köln bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Je mehr mitmachen, umso besser werde die Qualität der Studie. Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt, heißt es.