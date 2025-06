Revier-IHKs stellen 10-Punkte-Plan auf

Dabei geht es u.a. darum, Bürokratie abzubauen und Genehmigungen zu beschleunigen, alte Industrieflächen aufzubereiten und zu bezahlbaren Preisen an den Markt zu bringen oder auch Straßen und Autobahnen in Schuss zu halten. Das Ruhrgebiet soll wieder stärker und zukunftsfähig werden. Die IHKs im Revier haben ihre Forderungen bereits an alle Parteien geschickt. Sie bieten an, fachlich und beratend zur Seite zu stehen. Die Kommunalwahlen in NRW finden am 14. September statt. In den allermeisten Städten werden auch die Oberbürgermeister gewählt.