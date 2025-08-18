Navigation

IHK: Keine weiteren Erhöhungen bei Gewerbesteuern

Die Industrie- und Handelskammern in NRW schlagen in Sachen Gewerbesteuern Alarm. Sie beklagen, dass die sogenannten Hebesätze in den letzten Monaten und Jahren weiter gestiegen sind.

Unter den bundesweiten Top 50 der Hochsteuerkommunen liegen bis auf eine Ausnahme alle in NRW, heißt es. Zwei der Städte mit den höchsten Hebesätzen liegen im Ruhrgebiet und das auch noch direkt nebeneinander. Oberhausen und Mülheim kommen auf einen Hebesatz von 580. Nur in der Stadt Inden im Kreis Düren werden noch höhere Gewerbesteuern fällig. Die IHK kritisiert, dass die Städte ihre Wettbewerbsposition verschlechtern und die Einnahmen langfristig sinken, weil Unternehmen abwandern in Städte, die weniger Gewerbesteuern nehmen. Städte und Gemeinden müssten nachhaltige Finanzierungsmodelle finden, die Wirtschafts- und Innovationskraft fördern, statt sie auszubremsen.

