IG Metall ruft zu Warnstreiks in Textilbranche auf

IG Metall NRW fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von acht Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr Geld. Außerdem fordern sie, dass die Regelungen zur Altersteilzeit weiterlaufen und verbessert werden. In den letzten Verhandlungen haben die Arbeitgeber eine Inflationsausgleichsprämie von 1.500 vorgeschlagen. Bei den Löhnen haben sie eine Erhöhung von 3,25 Prozent ab November 2023 und nochmal 2,25 Prozent ab Oktober 2024 angeboten. Die Laufzeit beträgt 27 Monate. Die Altersteilzeit wollen sie abschaffen.

Die IG Metall gibt sich damit nicht zufrieden. Die Laufzeit sei zu lang, die Lohnerhöhungen seien zu niedrig und zu spät. So lange die tarifliche Altersteilzeit auf der Kippe stehe, werde es keinen Abschluss der Verhandlungen geben. Die nächsten Verhandlungen sind am 15. März in Kaarst.

Morgen findet ein erster Warnstreik der Beschäftigten eines Textilunternehmens in Emsdetten statt.