IG Metall: Warnstreik in Heißen für Tarifvertrag

Bei uns in Mülheim gibt es nach Angaben der IG Metall 45 Mitarbeiter. Hier ist auch der Hauptsitz. Die Gewerkschaft will mit der Aktion Druck auf die Firma ausüben, in einen Tarifvertrag einzusteigen. Die IG Metall beklagt, dass es bei den Entgelten für die Mitarbeiter große Ungerechtigkeiten gebe und das System überhaupt nicht zu durchschauen sei. Außerdem habe man mit einem Tarifvertrag bessere Argumente gegenüber öffentlichen Auftraggebern. Kienzle produziert u.a. Tachos und bietet Telematiksysteme für Fahrzeugflotten an. Der Warnstreik soll ab 12.30 Uhr laufen. Es ist geplant, Unterschriften zu sammeln und sie der Geschäftsleitung zu übergeben.