Identität der Toten in Selbeck weiter unklar

Von der Polizei Essen / Mülheim heißt es, dass man weiter daran arbeite, sie zu identifizieren. Klar ist nach einer Obduktion lediglich, dass sie schon längere Zeit in dem Wald gelegen haben muss. Ein Verbrechen kann demnach ausgeschlossen werden. Der Hund einer Spaziergängerin hatte die Leiche am vergangenen Donnerstag zur Mittagszeit am Rand des Waldes an der Weidmannsheilstraße gefunden. Die Ermittlungen laufen weiter.