Ideen für Pumptrack-Anlage gesucht

Interessierte, vor allem Kinder und Jugendliche, sollen morgen bei dem Workshop ihre Wünsche einbringen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Anfänger oder Profis sind. Die Ideen fließen dann in die Planungen mit ein. Sie sollen später beim Bau der Anlage berücksichtigt werden. Zum Hintergrund: Aktuell gibt es eine Skateanlage am Schulzentrum Saarn. Die muss wahrscheinlich im Herbst weg, damit dort ein Schulneubau entstehen kann. Der Pumptrack wird kein Ersatz für die Skateanlage sein, sagt der Mülheimer SportService, wäre aber trotzdem ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Für die Skateanlage wird weiter nach einem neuen Standort gesucht.

Wer morgen (7.7.) um 17 Uhr am Workshop in der Westenergie Sporthalle (An den Sportstätten 6) teilnehmen möchte, meldet sich am besten vorab beim Mülheimer SportService an, damit der besser planen kann:

Jonas Höhmann, Tel. 0208 / 455 - 5216, jonas.hoehmann@muelheim-ruhr.de oder per WhatsApp unter 0170 / 455 52 41. Eine Anmeldung ist aber auch morgen Nachmittag vor Ort möglich.