Ideen für neuen Skatepark gefragt

Die künftigen Nutzerinnen und Nutzer sollen hier ihre Ideen und Wünsche äußern, heißt es. Das Planungsbüro werde das Projekt vorstellen und alle Anregungen mit aufnehmen. Eingeladen sind u.a. Mountainbike-, Skateboard-, Scooter- oder BMX-Fahrer. Später sollen der Entwurf öffentlich vorgestellt und dann final abgestimmt werden. Die Bezirksvertretung 3 hatte im Sommer die neue Freizeitanlage beschlossen und damit den Startschuss in den Planungs- und Genehmigungsprozess gegeben. Hintergrund ist, dass die alte Skateanlage am Schulzentrum Saarn aufgegeben werden muss. Der neue Skate- und Pumptrack-Park soll auf der Sportanlage an der Mintarder Straße entstehen.