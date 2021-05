Hohe Mieten sorgen vor allem Familien

Demnach benötigt man bei uns in der Stadt ein Nettoeinkommen von 2.167 Euro, um eine familientaugliche Wohnung anzumieten. Das Portal geht dabei davon aus, dass nicht mehr als 30 Prozent des Haushaltsbudgets für die Miete ausgegeben werden sollen. Der mittlere Angebotspreis bei den stark nachgefragten Wohnungen (80-120 qm) lag bei 650 Euro Kaltmiete. Mehr muss man noch in Essen, Bochum oder Dortmund ausgeben. Deutlich günstiger ist es in Oberhausen, Duisburg und Gelsenkirchen.