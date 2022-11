Mieten in Mülheim um über 20 Prozent gestiegen

Demnach hat der Preis pro Quadratmeter im Schnitt von 6,20 Euro auf 7,50 Euro angezogen. Das macht eine Steigerung von 21 Prozent. In allen Städten im Ruhrgebiet sind die Preise in dem Zeitraum deutlich gestiegen. Allerdings gibt es auch große Unterschiede. In Oberhausen (23 Prozent) und Dortmund (27 Prozent) ist der Anstieg noch deutlicher ausgefallen, in Gelsenkirchen (15 Prozent) oder Herne (17 Prozent) deutlich niedriger. Immowelt hat für den Vergleich Inserate in seinem Portal ausgewertet, die stark nachgefragt waren. Verglichen wurden neu vermietete Wohnungen von 40 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche.