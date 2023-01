Nachfrage nach Mietwohnungen steigt deutlich

Das Portal Immowelt hat die Lage in den 14 größten deutschen Städten untersucht. Demnach ist innerhalb eines Jahres in Dortmund der Durchschnittspreis für eine 3-Zimmer-Wohnung um 6 Prozent gestiegen, in Essen um 2 Prozent. Die Mietpreise liegen hier aber immer noch deutlich unter denen, die in den Metropol-Städten wie Düsseldorf oder Köln fällig werden. Als Grund für den Anstieg nennt das Portal die deutlich gestiegene Nachfrage nach Mietwohnungen. Diese sei innerhalb eines Jahres im Ruhrgebiet um 36 Prozent gestiegen. Einer der Gründe dafür sei wiederum die Kostenexplosion beim Hauskauf. Für Viele komme eine eigene Immobilie nicht mehr in Frage. Für den Vergleich hat Immowelt zwischen Oktober und Dezember 2022 stark nachgefragte Inserate aus seinem Portal ausgewertet.