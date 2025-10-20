Heute (21.10.) Blutspende in Heißen

Laut dem DRK werden aktuell dringend Blutspenden gebraucht. Viele Stammspender seien aktuell krank – dadurch fehlen Blutkonserven, heißt es.

Wer gesund und mindestens 18 Jahre alt ist, kann heute (21.10.) in Heißen helfen. Jeder Blutspender sollte sich aber vorher hier einen Termin reservieren, um Wartezeiten zu vermeiden. Nehmt euch für den Termin etwa eine Stunde Zeit und bringt euren Ausweis oder Führerschein mit. Das DRK erinnert außerdem daran, dass es wichtig ist, dass ihr vorher genug trinkt und esst.