Heute (21.10.) Blutspende in Heißen

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 16:19

Ihr könnt heute von 15 bis 19 Uhr spenden – im Nachbarschaftshaus an der Hingbergstraße, sagt das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

© DRK Blutspendedienst West

Laut dem DRK werden aktuell dringend Blutspenden gebraucht. Viele Stammspender seien aktuell krank – dadurch fehlen Blutkonserven, heißt es.

Wer gesund und mindestens 18 Jahre alt ist, kann heute (21.10.) in Heißen helfen. Jeder Blutspender sollte sich aber vorher hier einen Termin reservieren, um Wartezeiten zu vermeiden. Nehmt euch für den Termin etwa eine Stunde Zeit und bringt euren Ausweis oder Führerschein mit. Das DRK erinnert außerdem daran, dass es wichtig ist, dass ihr vorher genug trinkt und esst.

