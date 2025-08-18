DRK ruft zu Blutspenden auf

Das Deutsche Rote Kreuz ruft im August zu drei weiteren Blutspendeaktionen auf. Die nächste Möglichkeit zu spenden gibt es morgen im Kloster Saarn, sagt das DRK. Die Aktion läuft von 15 bis 19 Uhr. Wer Blut spenden möchte, wird gebeten, vorab auf www.blutspende.jetzt einen Termin zu vereinbaren.