Heute (09.08.) CSD-Parade in Mülheim

Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 14:27

Anlass für den Christopher Street Day ist die Wiedereröffnung des queeren Jugendzentrums „together“. Der CSD startet heute (09.08) um 16 Uhr auf dem Hans-Böckler-Platz.

© RobertNyholm - stock.adobe.com

Ab 16.30 Uhr geht es dann zu Fuß durch die Innenstadt. Laut Veranstalter wird es Musik, Zwischenkundgebungen und politische Botschaften geben. Fahrzeuge werden nicht dabei sein. Gruppen mit mehr als zehn Teilnehmern müssen sich vorab anmelden. Um 19 Uhr wird dann im Jugendzentrum eine große CSD-Party gefeiert. Schon am Freitag-Nachmittag wird das together gemeinsam mit dem Treff.Queer offiziell mit einem Fest eingeweiht.

Das Jugendzentrum ist von der Altstadt ins Forum in der Innenstadt umgezogen. 

