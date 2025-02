Haushalt: Stadt will eine Milliarde Euro ausgeben

Unter anderem soll Geld für bessere Fuß- und Radwege, für die Reparatur von Spielplätzen oder neue Spielgeräte ausgegeben werden. In der Vorlage, die die Parteien gestern beschlossen haben, stehen mehr als vierzig Punkte. Trotz der Summe von über einer Milliarde Euro will der zuständige Stadtkämmerer am Ende des Jahres ein positives Jahresergebnis präsentieren. Die Beschlussvorlage mit allen Maßnahmen findet ihr hier.