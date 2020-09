Hausbesetzung in Essen

14 Vermummte hatten sich in der ersten Etage eines leer stehenden Hauses am Weberplatz eingeschlossen. Zwei von ihnen hatten sich sogar aneinander gebunden, um die Räumung schwerer zu machen. Eine Hundertschaft der Polizei Essen/Mülheim und mehrere Polizeihunde waren im Einsatz. Die Polizisten mussten die Tür aufbrechen und konnten schon am Abend die meisten Besetzer nach draußen bringen. Zwei Aktivisten aber hatten sich bis in die frühen Morgenstunden auf dem Dach verschanzt.

Antirassistisches Zentrum gefordert

Um 4.40 Uhr heute früh haben sie das Gebäude verlassen und die Polizei hat dann auch eine gleichzeitig stattfindende Kundgebung auf dem Weberplatz aufgelöst. Auf Plakaten und Bettlaken haben die Aktivisten ein Zentrum gegen Rassismus gefordert. Gegen die Hausbesetzer wird jetzt wegen Hausfriedensbruch ermittelt.