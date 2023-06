Harbecke-Halle geht zurück an den Sport

Vergangenes Jahr im April war Mülheims zweitgrößte Sporthalle in eine Flüchtlingsunterkunft verwandelt worden. Mit der Rückgabe an den "Sport" will die Stadt ein Versprechen einlösen - und zwar die Halle sobald wie möglich wieder den Schulen und Vereinen zur Verfügung zu stellen. Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft ziehen um in Wohnungen aus dem Bestand des Mülheimer Wohnungsbaus. Zudem geht mitte Juni die zentrale Unterbringungseinrichtung in Raadt in Betrieb. Ab wann genau in der Harbecke-Sporthalle wieder Sport getrieben werden kann, ist noch unklar. Zuvor sind Umbauten und Reparaturen nötig.