Hälfte des Geldes zur Halbzeit bewilligt

Für eine Innenstadt mit schöneren Häusern sind inzwischen 400.000 Euro an Fördergeldern bewilligt worden. Diese Bilanz zieht die Stadt Mülheim zur Halbzeit des laufenden Hof- und Fassadenprogramms. Die gleiche Summe stehe jetzt noch einmal zur Verfügung, sagt eine Sprecherin. Die bewilligten Fördergelder fließen in die gestalterische Aufwertung von insgesamt 26 Immobilien, die sich in der erweiterten Innenstadt befinden.

© Stadt Mülheim a.d.Ruhr