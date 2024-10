Großrazzia gegen Führerschein-Bande

Hier hat die Polizei Wohnungen und Geschäftsräume in Bochum, Gelsenkirchen, Gladbeck und Castrop-Rauxel durchsucht. Die Ermittlungen laufen schon seit mehr als zwei Jahren. Die Bande soll bei Führerscheinprüfungen des TÜV in großem Stil betrogen haben. Mitglieder sollen stellvertretend für die eigentlichen Prüflinge den Theorieteil absolviert haben. Dabei kam aus der Ferne verdeckt Audio- und Videotechnik zum Einsatz, heißt es. Teilweise sollen sie sich für andere Personen als Prüfling ausgegeben haben. Bei der Razzia entdeckten die Ermittler jetzt präparierte Kleidung. Sie stellten 50 Handys, dazu Computer, Laptops und Tablets sicher, außerdem 100.000 Euro Bargeld sowie Gold. Ein Verdächtiger sitzt in Haft. Die gesammelten Beweise sollen jetzt weiter ausgewertet werden. Der TÜV hatte zuletzt von dramatisch vielen Betrügereien bei Führerscheinprüfungen berichtet. Die Regierung hat schon schärfere Strafen eingeführt.