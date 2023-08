Große Feier zum 10. Makroscope-Geburtstag

Das Makroscope ist ein unabhängiges Kunsthaus und soziokulturelles Zentrum mit Museum, Ausstellungen, Konzerten, Filmen, Workshops und Vorträgen, Fotolabor, Druckwerkstatt und Bibliothek. Es befindet sich in der Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt. Am 2. September geht es um 13 Uhr los. Geboten werden u.a. Workshops für Kinder, eine Vernissage oder auch eine Podiumsdiskussion sowie Konzerte. Die Feier wird mit Fördergeldern aus dem Topf "Sozialer Zusammenhalt" gefördert.