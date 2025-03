Kunst und Kultur: Neue Bustour startet im April

Sie starten immer mit einer Führung durch die Ausstellung in der Villa Hügel in Essen. Von dort aus geht es zu den verschiedenen Museen in der Region. Eine Tour führt immer zu ein bis zwei der insgesamt 21 Museen, die sich beteiligen. Jede Tour dauert ca. 6 Stunden und kostet pro Teilnehmer 29 Euro. Die Tour nach Mülheim und Oberhausen läuft am 19. Juli. Hier geht es zur Übersicht mit allen Touren und weiteren Details.