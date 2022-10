Großdemo in Düsseldorf startet

„Die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung reichen nicht aus, um den Menschen die Sorgen und Ängste vor einer finanziellen Katastrophe zu nehmen", kritisiert Verdi. Auch weitere Gewerkschaften sowie Organisationen wie Attac, BUND und der Paritätische Wohlfahrtsverband rufen deshalb zur Demo auf. Das Bündnis fordert neben zielgerichteten Entlastungen eine Gesamtstrategie für eine nachhaltige, bezahlbare Grundversorgung mit Energie, Wohnungen, Mobilität und Lebensmitteln. Die Teilnehme der Demo treffen sich um 12:00 Uhr am DGB-Haus in Düsseldorf an der Friedrich-Ebert-Straße 34. Die anschließende Kundgebung findet um 13.15 Uhr vor dem Landtag NRW in Düsseldorf statt.