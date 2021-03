Die Pfarrei St. Barbara plant laut Stadtdekanat am kommenden Wochenende Gottesdienste wieder mit Gläubigen vor Ort. Auch in der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt geht es wieder los. Hier sollen auch unter der Woche vereinzelt Gottesdienste stattfinden. Ein Wochenende später soll es auch in der Pfarrei St. Mariae Geburt soweit sein. In allen Kirchen gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz muss durchgehend getragen werden. Wie es für die Tage rund um Ostern aussieht, kann das Stadtdekanat derzeit noch nicht einschätzen.