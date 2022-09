Globaler Klimastreik auch in Mülheim

Der Protest reiht sich damit in Klimastreiks auf der ganzen Welt ein. Allein in Deutschland wurden laut Fridays for Future bereits über 270 Demos angemeldet. Beim letzten globalen Klimastreik am 25. März waren es am Ende über 300 angemeldete Demos. Hinter dem Protest steht ein breites Bündnis an Organisationen, die Fridays for Future beim Klimastreik unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel Amnesty International, der NABU und WWF. Unter dem Motto #PeopleNotProfit fordert FridaysforFuture die Politik dazu auf, Menschenleben in den Vordergrund zu stellen und nicht die Interessen von Konzernen.