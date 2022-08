Glasfaser für tausende Haushalte

Dazu hat sie bereits vor einem Jahr mit der Stadt eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Tiefbauarbeiten starten laut Mitteilung jetzt in den nächsten Wochen. Zunächst sollen rund 12.000 Haushalte im südlichen Stadtzentrum angeschlossen werden. Weitere Ausbaugebiete sollen in den nächsten Jahren folgen. Möglich sind laut Telekom Bandbreiten bis in den Gigabitbereich. In der ersten Phase soll der Hausanschluss kostenfrei sein. Dazu müssten sich Mieter und / oder Hauseigentümer melden. Um den Glasfaseranschluss zu legen, müsse nämlich privater Grund betreten werden.