Geld für die Vereinskassen

Hierfür gibt man auf www.spardaleuchtfeuer.de am besten den Suchbegriff "Mülheim" ein. So werden dann teilnehmenden Vereine aus unserer Stadt angezeigt. Je mehr Stimmen ein Verein bekommt, desto weiter rutscht er im Ranking nach oben. Für die meisten Stimmen gibt es Preisgelder von 500 bis 6000 Euro. Noch bis zum 1.November können sich Vereine weiter für die Aktion der Sparda-Bank bewerben. Sie läuft in NRW und Niedersachsen. Insgesamt werden in beiden Bundesländern 250.000 Euro an Vereine ausgeschüttet. Abstimmen und für Vereine kann man bis zum 15.November.