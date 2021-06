Geld für Bewässerung fehlt

Die Erfahrungen aus den letzten Hitzesommern habe aber gezeigt, dass Jungbäume bis zum zehnten Standjahr zusätzliches Wasser benötigen könnten. Dafür gebe es allerdings kein Geld, heißt es in einer Mitteilung an den Umweltausschuss. Der Einsatz von Wassersäcken helfe auch nur bedingt. Im vergangenen Jahr konnten so 162 Bäume zusätzlich mit Wasser versorgt werden. Allerdings sind laut Stadt viele der Säcke beschädigt oder gestohlen worden. Sie möchte deshalb gemeinsam mit dem CBE die Mülheimer aufrufen, beim Wässern mitzumachen. Das Ziel eigentliche müsse jedoch ein ganz anderes sein, nämlich Baumstandort so zu gestalten, dass sich die Bäume selbst mit Wasser versorgen könnten.