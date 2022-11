Umweltverein kritisiert Angler im Naturschutzgebiet

Darin fordert er, das Betreten der Saarner Ruhrauen einzuschränken, bzw. in bestimmten Bereichen ganz zu verbieten. Im Fokus der Kritik stehen Angler, die sich "nicht mit der nötigen Sorgfalt am Gewässer aufhalten und mutwillig sensible Uferbereiche zerstören". Wesentliche Einschränkungen und Gebote gingen schon aus dem beschlossenen Landschaftsplan hervor. Demnach ist alles verboten, das zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Gebietes führen könnten. Der Umweltverein beklagt, dass vor allem durch verbotswidriges Zelten viel Fläche in den letzten Jahren zerstört worden sei. Der Umweltausschuss tagt am 22. November.