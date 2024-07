Gelber Müll teilweise liegen geblieben

In Saarn sind am Dienstag einige der gelben Tonnen nicht geleert worden. Das hat eine Sprecherin der MEG auf Nachfrage bestätigt. Demnach hatte ein Mitarbeiter der MEG auf der Tour durch Saarn einen Unfall und konnte die Leerung der Tonnen nicht fortsetzen. Betroffen war unter anderem Feuerdornweg in Saarn und angrenzende Straßen.

© Udo Geisler/MEG