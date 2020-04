Gefälschte Wahlplakate im Ruhrgebiet

Außerdem ermittelt jetzt der Staatsschutz. Die Plakate gab es in Dortmund, Essen, Duisburg und Bochum - außerdem in Düsseldorf und in Köln. Wer etwas gesehen hat oder mehr über die Plakate weiß, soll sich bei der Polizei melden.

Telefon: 0231 132 7441