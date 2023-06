SEK findet zahlreiche Waffen in Speldorfer Wohnung

Zuvor hatte er laut Polizei die Familie, die sich vor seinem Haus aufhielt, mit ausländerfeindlichen Sprüchen beleidigt. Kurze Zeit später stürmte eine Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung in der Hofackerstraße. In der Wohnungen konnten zahlreiche Schreckschusswaffen und Stichwaffen sichergestellt werden. Außerdem fanden sich zahlreiche rechtspopulistische Schriften in der Wohnung, heißt es. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.