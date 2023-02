Geänderte Öffnungszeiten an Karneval

Die Stadtverwaltung ist an Rosenmontag (20.02.) nicht erreichbar. Dazu gehört auch die "Stadtwache", das gemeinsame Projekt von Rathaus und Polizei sowie die Stadtbibliothek im MedienHaus.

Auch die Beratungsstelle Mülheim der Verbraucherzentrale auf der Leineweberstraße 54 ist Rosenmontag zu. Bei der Ausländerbehörde auf der Leineweberstraße 18-20 gelten andere Öffnungszeiten in dieser Woche. Der eigentlich lange Donnerstag verteilt sich auf Dienstag und Mittwoch, an Altweiber (16.02.) und Rosenmontag ist die Behörde zu. Am Mittwoch (15.02.) hat die Ausländerbehörde von 8.00 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Der Wertstoffhof schließt Rosenmontag bereits um 12.00 Uhr. Auch das Schadstoffmobil in Dümpten ist bis 12.00 Uhr am Standplatz am Nordbad in der Boverstraße unterwegs. Der Bürgerservice, die Waage und die restliche Verwaltung sind bis 13.00 Uhr erreichbar.