Gastprofessur für Andrea Nahles

Andrea Nahles wird Gastprofessorin in Duisburg. Die ehemalige SPD-Chefin und frühere Bundesarbeitsministerin unterrichtet im kommenden Semester Politikmanagement an der "NRW School of Governance". Die ist an die Uni Duisburg-Essen angeschlossen.

