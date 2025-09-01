Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall - 44-Jähriger stört Unfallaufnahme - 1. Folgemeldung - Zeugenaufruf

45329 E.-Altenessen-Nord: Am Samstagnachmittag (30. August) verunfallte eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin mit vier Personen auf dem Parkdeck des Allee-Centers an der Altenessener Straße. Ein 44-jähriger Essener (libanesisch) störte die Unfallaufnahme und wurde in Gewahrsam genommen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/fuenf-verletzte-nach-verkehrsunfall-44-jaehriger-stoert-unfallaufnahme

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

