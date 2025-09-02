Mülheim an der Ruhr: Radfahrer stirbt wenige Tage nach Zusammenstoß mit anderem Radfahrer

45476 MH.-Styrum: Vergangene Woche Montag (25. August, gegen 16:40 Uhr) stießen auf dem Styrumer Damm (Rad- und Gehweg parallel zur Hauskampstraße/Moritzstraße) zwei Radfahrer (57/47) zusammen. Der 47-Jährige zog sich dabei leichte, der 57-Jährige schwerwiegende Verletzungen zu. Er starb vergangene Woche Donnerstag (28. August) im Krankenhaus.

Offenbar fuhr der 57-Jährige auf dem Styrumer Damm in Richtung Mülheimer Innenstadt und kollidierte in einer Linkskurve mit dem ihm entgegenkommenden 47-Jährigen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte vor Ort die Spuren des Unfalls.

Der 57-jährige Radfahrer ist der 4. Verkehrstote in Mülheim in diesem Jahr./SyC

