Essen: Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus - Fotofahndung

45130 E.-Holsterhausen: Am 24. Juli dieses Jahres entwendete ein Unbekannter, der sich als Polizeibeamter ausgab, einer 84-jährigen Essenerin Bargeld, Schmuck und eine EC-Karte. Die Polizei sucht den Mann jetzt mit Bildern einer Überwachungskamera.

Am Abend des 24. Juli erhielt die 84-Jährige einen Anruf von einer männlichen Person, welche sich als Polizeibeamter ausgab. Kurze Zeit später schellte an der Tür der Essenerin, die in der Brunostraße in Holsterhausen wohnt. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, welcher sich ebenfalls Polizeibeamter vorstellte.

Der Unbekannte gab gegenüber der 84-Jährigen an, dass es in der Vergangenheit zu mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen ist. Zu diesem Zweck solle die ältere Dame Bargeld und Schmuck, sowie ihre EC-Karte mit PIN aushändigen. Da sie starke Zweifel hatte, lehnte sie dies zunächst ab.

Der Unbekannte übte jedoch derartigen Druck auf die Dame aus, dass sie letztlich die geforderten Wertgegenstände aushändigte.

Mit der Karte der Essenerin wurde anschließend durch den Tatverdächtigen am 25. Juli gegen 00:10 Uhr an einem Geldautomaten in Essen-Stadtmitte Bargeld abgehoben. Bei der Abhebung wurde der Unbekannte von der Videoüberwachung erfasst.

Diese Bilder finden Sie unter folgendem Link:

https://lka.polizei.nrw/fahndung/179194

Sollten Sie Angaben zu der abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

