Fridays For Future Demos am Wochenende

Konkret kritisieren sie den Kohleausstieg, der ihrer Meinung nach viel früher kommen muss. Außerdem fordern sie den Erhalt von Lützerath. Das ist einer der letzten Weiler (Siedlung mit nur wenigen Gebäuden). Der Energieversorger RWE möchte Lützerath abreißen, um dort Braunkohle abzubauen.

Die erste Demo findet heute in Aachen statt. Morgen gibt es dann eine Kundgebung in Essen am Hirschlandplatz um 13 Uhr und um 15 Uhr in Düsseldorf am Rheinufer Höhe Wirtschaftsministerium. Insgesamt sechs Demos sind morgen für NRW angekündigt. Am 12. November gibt es dann eine weitere Demo in Lützerath selbst.