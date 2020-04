Fridays for Future demonstriert heute online

Wer mitmachen will, kann sich und sein Plakat mit der Protestbotschaft fotografieren und in den Sozialen Medien unter #Netzstreikfuersklima posten. Solche "Homeoffice-Demos" laufen heute in vielen Städten. Allein in Münster erwarten die Initiatoren von "Fridays for Future" rund 25.000 Teilnehmer.