Fridays for Future-Demo in Mülheim

Trotzdem rechnet Fridays for Future Mülheim mit mehreren hundert Teilnehmern. Bei der Demo geht es unter anderem um die Kommunalwahl im September. Die Schülerbewegung will dabei das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen und jungen Menschen eine Entscheidungshilfe für die Wahl geben.

Entscheidungshilfe für junge Wähler

Dafür hat Fridays for Future einen Fragenkatalog an alle Parteien geschickt. Bisher geantwortet haben Die Partei, die Linke, die SPD, die Grünen, WIR, die CDU und die FDP. Die Schülerbewegung will die Antworten jetzt auswerten.