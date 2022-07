Freiwilligenagentur sucht Bufdis

Zurzeit unterstützen Bundesfreiwillige im CBE zum Beispiel die Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen, in den Talentwerkstätten oder helfen Ehrenamtlichen in Bildungsprojekten verschiedener Schulen. In der Wartezeit auf den Studienplatz oder die Ausbildung, aber auch zur Orientierung, welchen Weg man nach der Schulzeit einschlagen möchte, eignet sich der Freiwilligendienst besonders. Der Bundesfreiwilligendienst bietet Männern und Frauen die Möglichkeit, sich im sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich zu engagieren.





Kontakt und Infos





Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst im CBE können eine Bewerbung mit Lebenslauf per E-Mail an info@cbe-mh.de senden.





Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst gibt es unter: https://www.cbe-mh.de/aktuelles/.