Repair-Werkstatt: Ab sofort regelmäßig in Styrum

In Styrum startet in dieser Woche eine neue Repair-Werkstatt. In der Talentwerkstatt an der Oberhausener Straße läuft das Angebot ab sofort immer jeden dritten Freitag im Monat. Wegen der Osterferien gibt es in dieser Woche einen vorgezogenen Termin.

© Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)