Anmeldungen für RuhrCleanUp laufen

Der RuhrCleanUp beginnt am 14.September um 10 Uhr. Von mehreren Treffpunkten an der Ruhr wird der Müll aus den Naturschutzgebieten geholt. Die Aktion konzentriert sich auf Flüsse und Flussufer, denn 70 Prozent des Plastikmülls gelangt über die Flüsse in die Meere, sagt das CBE. Alles was zum Sammeln benötigt wird, wie Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke, wird kostenlos gestellt. Der gesammelte Müll wird anschließend von den MEG fachgerecht entsorgt.