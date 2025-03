CBE: Ehrenamtler fürs Heinzelwerk gesucht

Das Heinzelwerk wurde im Jahr 2009 gegründet.Die Idee: Ehrenamtliche kümmern sich und handwerkliche Kleinigkeiten, die Firmen nicht erledigen können oder wollen und sind auch für Leute da, die sich Handwerker nicht leisten können. Eine Konkurrenz für das klassische Handwerk will das Projekt nicht sein. So wurden auch im letzten Jahr wieder einige Anfragen an Firmen verwiesen, weil sie nicht zur Leitlinie passten, heißt es. Betreut wird das Projekt vom Diakonischen Werk und dem CBE. Im letzten Jahr haben die Ehrenamtler laut Bilanz 2.400 Arbeitsstunden geleistet und sind dafür 4.845 Kilometer quer durchs Stadtgebiet gedüst.





Das Projekt sucht aktuell wieder nach Leuten, die ehrenamtlich unterstützen möchten und bei der Nachbarschaftshilfe mitmachen möchten:





Tel.: 0208 – 97 068 13